На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб

За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновения. В целом враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области области, где нашими защитниками отражено 4 атаки.

На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб