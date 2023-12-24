На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отбили 81 атаку противника вдоль линии фронта, нанеся ему потери и удержав стратегические позиции, несмотря на интенсивные бои.
За прошедшие сутки произошло 81 боевое столкновения. В целом враг нанес 11 ракетных и 34 авиационных удара, совершил 62 обстрелы из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 17 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.
На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 11 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка и Андреевка Донецкой области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Силы обороны отбили 25 атак противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 15 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области области, где нашими защитниками отражено 4 атаки.
На Шахтерском направлении захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили все атаки противника в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 17 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.
В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб24 декабрь 2023, 05:05 • 31796 просмотров
На фронте за сутки произошло 81 боестолкновение - Генштаб
Украинские войска отбили 81 атаку противника вдоль линии фронта, нанеся ему потери и удержав стратегические позиции, несмотря на интенсивные бои.
На Днепропетровщине обломки дронов повредили 6 частных домов
Обломки беспилотников в результате ночной атаки повредили восемь зданий в Днепропетровской области; противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника.
Из-за ночного обстрела Херсона погибли супруги
В результате российского обстрела Херсона погибла пожилая пара, еще один житель получил ранения, а спасатели нашли еще одно тело под завалами.
Еще плюс 800 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли 353 190 военнослужащих и 5 858 танков.
Генштаб: Силы ПВО сбили 15 из 16 дронов россиян
Украинские силы противовоздушной обороны сбили 15 из 16 российских беспилотников во время ночной атаки.
На южном направлении Силы обороны уничтожили 6 "шахедов"
На юге украинские войска сбили шесть беспилотников; вражеские БПЛА были нейтрализованы над Николаевом, Днепропетровском и Кировоградом.
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по врагу - Генштаб
Авиация Сил обороны нанесла 23 удара по объектам противника, уничтожив личный состав, вооружение и зенитные комплексы.
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
ХАМАС сообщает о потере связи с пятью израильскими заложниками в Газе после израильских рейдов. Судьба заложников остается неопределенной.
Сочельник-2023: новая дата - привычные традиции
Украинцы впервые празднуют Сочельник 24 декабря вместе с большинством стран мира, после календарных реформ, проведенных ПЦУ и УГКЦ. Традиционный сочельник из 12 блюд и обычаи, такие как посещение церквей и колядование, продолжаются.
В Никарагуа 19 человек погибли в ДТП с автобусом
19 человек, в том числе 8 детей, погибли в аварии никарагуанского автобуса после того, как водитель превысил скорость и не справился с управлением.