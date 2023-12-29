На фронте произошло 53 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Киев • УНН
Украинские войска отбили 53 вражеских обстрела на разных направлениях, при этом противник наносил ракетные, авиационные и артиллерийские удары по войскам и гражданскому населению.
За прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновений. В общем враг нанес 4 ракетных и 86 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направленииу враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Бахмутском направлении наши воины отбили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области области.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении наши воины сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области области, где отражено 6 атак.
На Шахтёрском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.
На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны.
Силы обороны нанесли 19 авиаударов по врагу за сутки - Генштаб29 декабрь 2023, 05:36 • 32672 просмотра
На фронте произошло 53 боевых столкновения за сутки - Генштаб
Украинские войска отбили 53 вражеских обстрела на разных направлениях, при этом противник наносил ракетные, авиационные и артиллерийские удары по войскам и гражданскому населению.
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