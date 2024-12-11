На фронте произошло 194 боевых столкновения, наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

ukenru
Эксклюзив
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
 • 105764 просмотра

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Эксклюзив
Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%
 • 104743 просмотра

Новогодний стол в этом году подорожает ориентировочно на 15-17%

Эксклюзив
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
 • 116705 просмотра

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Эксклюзив
Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий
 • 106156 просмотра

Бесплатная стоматология в Броварах: как работает программа для льготных категорий

Эксклюзив
Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине
 • 101657 просмотра

Ограничения на переводы до 50 тыс. грн: эксперт объяснил, как это изменит финансовые операции в Украине

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов
 • 103452 просмотра

В Киеве и области проводятся обыски на объектах Укрзализныци: возможны задержки движения поездов

Эксклюзив
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
 • 147892 просмотра

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Эксклюзив
Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются
 • 125427 просмотра

Размещение иностранных войск в Украине: какие форматы рассматриваются

Эксклюзив
В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы
 • 129683 просмотра

В Броварах планируют бесплатно обеспечить громаду 50 креслами колесными: формируется запрос в города-побратимы

Эксклюзив
Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных
 • 138523 просмотра

Фейковая инвалидность: эксперт сомневается, что глава АРМА Дума не знала о действиях своих подчиненных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

Поражение дронами нефтебазы в российском брянске: новые подробности

 • 25874 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 70681 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 39820 просмотра
ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

ЕС утвердил новый пакет санкций: что ждет «теневой флот» рф?

 • 24242 просмотра
В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

В Украине могут производить противотанковые гранатометы и противотанковые мины: в правительстве рассказали детали

 • 31679 просмотра
публикации
Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес

Когда проверка бесконечна: как ГНС тестирует новый инструмент давления на бизнес
Эксклюзив

 • 105764 просмотра
Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью

Урок усвоен. "Мама АРМА" Дума не хочет повторить судьбу генпрокурора Костина в скандале с фиктивной инвалидностью
Эксклюзив

 • 116705 просмотра
Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу

Участники фармрынка против скандальных правок в законопроект, которые приведут к подорожанию лекарств: отрасль бьет тревогу
Эксклюзив

 • 147892 просмотра
Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

Кто разрушает экономику: почему бизнес убегает в тень от инициатив Гетманцева

 • 176568 просмотра
Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками

Безопасный онлайн-шопинг: как избежать мошенников перед новогодними праздниками
Эксклюзив

 • 210115 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

Украина заняла 15-е место в мире по просмотрам на PornHub

21:31 • 2759 просмотра
Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

Украинские олимпийцы и военные объединились для фотосессии к календарю

 • 39820 просмотра
В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

В римской могиле археологи нашли древнейший христианский артефакт к северу от Альп

 • 70681 просмотра
Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

Лиза Кудроу рассказала, как актерам «Друзей» пришлось работать над дружбой вне камеры

 • 100625 просмотра
Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

Тейлор Свифт установила новый рекорд: ее тур принес более 2 млрд долларов

 • 100150 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

На фронте произошло 194 боевых столкновения, наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

На фронте произошло 194 боевых столкновения, наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 1791 просмотра

Read in English

За сутки произошло 194 боевых столкновения, противник нанес 15 авиационных и 2 ракетных удара. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 86 атак.

С начала суток произошло 194 боевых столкновения. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 11.12.2024, передает УНН.

Противник нанес 15 авиационных и два ракетных удара, привлек 24 КАБ и две ракеты, применил 407 дронов-камикадзе, совершил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск,

- говорится в сообщении.

На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово, сейчас идут три боестолкновения.

Десять атак врага отбили украинские воины вблизи Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка. До сих пор идут два боестолкновения. Авиационному удару подверглись населенные пункты Крымское и Петровка, на которые враг сбросил три управляемые бомбы.

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 39 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 36 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 187 и ранили 239 оккупантов. Уничтожен один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 68 и ранили 122 оккупантов, к тому же обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники врага. К тому же поврежден вражеский танк и четыре боевые бронированные машины.

На Времовском направлении в течение дня отражено 19 атак вражеских подразделений в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Комар и Разлив, сбросив десять управляемых авиационных бомб. 

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил. 

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении. 

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 21 вражеский штурм. Кроме того, враг нанес 316 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников. 

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло. 

В Пентагоне не исключают, что россия действительно может снова атаковать Украину "Орешником"11 дек. 2024, 20:33 • 7800 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
ukrainaУкраина