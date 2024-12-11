На фронте произошло 194 боевых столкновения, наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях - Генштаб

С начала суток произошло 194 боевых столкновения. Наибольшая активность наблюдалась на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 11.12.2024, передает УНН.

Противник нанес 15 авиационных и два ракетных удара, привлек 24 КАБ и две ракеты, применил 407 дронов-камикадзе, совершил около трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, - говорится в сообщении.



На Харьковском направлении российские террористы шесть раз без успеха штурмовали позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Старица и Волчанск.

Четырнадцать раз враг атаковал наши укрепления на Купянском направлении, в районах Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово, сейчас идут три боестолкновения.

Десять атак врага отбили украинские воины вблизи Твердохлебово, Дружелюбовки, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Тернов, Торского, Григорьевки, Копанок и в Серебрянском лесу на Лиманском направлении.

На Северском направлении враг совершил одну попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Краматорском направлении завершились неудачей две попытки захватчиков продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Ступочки.

На Торецком направлении оккупанты сегодня пять раз штурмовали позиции наших защитников в районах Торецка. До сих пор идут два боестолкновения. Авиационному удару подверглись населенные пункты Крымское и Петровка, на которые враг сбросил три управляемые бомбы.

При поддержке бомбардировочной авиации противник атакует позиции украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня враг совершил 39 наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск. Наши защитники мужественно держат рубежи, отбили 36 вражеских атак, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 187 и ранили 239 оккупантов. Уничтожен один миномет, одна переносная станция радиоэлектронной борьбы и восемь единиц автомобильной техники россиян. Также повреждена одна боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений. Террористы пытались продвинуться в районах Сонцовки, Старых Тернов, Даченского, Зари, Курахово, Дачного, Катериновки, Елизаветовки, Гановки, Антоновки и Успеновки. Наши защитники на данном направлении ликвидировали 68 и ранили 122 оккупантов, к тому же обезвредили два танка, восемь боевых бронированных машин и семь единиц автомобильной техники врага. К тому же поврежден вражеский танк и четыре боевые бронированные машины.

На Времовском направлении в течение дня отражено 19 атак вражеских подразделений в районах Трудового, Константинопольского, Сухих Ялов, Благодатного и Новодаровки. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Во время наступательных действий противник активно применял авиацию по районам населенных пунктов Комар и Разлив, сбросив десять управляемых авиационных бомб.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

Вблизи Новоандреевки нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении два вражеских штурма потерпели неудачу.

На Курском направлении сегодня наши защитники отбивали 21 вражеский штурм. Кроме того, враг нанес 316 артиллерийских обстрелов по населенным пунктам области и позициям наших защитников.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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