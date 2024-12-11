В Пентагоне не исключают, что россия действительно может снова атаковать Украину "Орешником"

США не исключают, что рф может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона США Сабрина Сингх, передает УНН.

путин публично заявил, что россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты,

По ее словам, если россия снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом москва попытается лишь нанести ущерб и потери Украине.

Мы уже видели это раньше, они пытаются использовать все оружие, что есть у них в арсенале, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку они ежедневно сражаются на поле боя,