В Пентагоне не исключают, что россия действительно может снова атаковать Украину "Орешником"
Киев • УНН
США не исключают возможность нового удара рф по Украине баллистической ракетой "Орешник". Пентагон продолжит поддерживать Украину системами ПВО и не считает это оружие переломным в войне.
США не исключают, что рф может нанести удар по Украине баллистической ракетой средней дальности "Орешник" в ближайшие дни. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона США Сабрина Сингх, передает УНН.
путин публично заявил, что россия намерена запустить еще одну экспериментальную ракету "Орешник", о которой вы упомянули. Не исключено, что Россия может сделать это в ближайшие дни. У меня нет точной даты,
По ее словам, если россия снова атакует Украину "Орешником", это не станет переломным моментом на поле боя. Таким образом москва попытается лишь нанести ущерб и потери Украине.
Мы уже видели это раньше, они пытаются использовать все оружие, что есть у них в арсенале, чтобы запугать Украину, но, конечно, Украина продолжает получать нашу поддержку, поскольку они ежедневно сражаются на поле боя,
Сингх заверила, что США продолжат передавать Украине системы противовоздушной обороны, поскольку они остаются одним из приоритетных запросов.
Напомним
Напомним, ранее Bloomberg со ссылкой на неназванный источник написало россия может осуществить запуск баллистической ракеты средней дальности "орєшник" по Украине. США не считают это оружие таким, что "меняет правила игры".
Как ранее передавал УНН, что президент Украины Владимир Зеленский заявил: путин демонстрирует ракеты "орешник" для срыва мирных усилий Трампа. По словам Зеленского, российский диктатор пытается обострить ситуацию, чтобы заставить США принимать условия россии.