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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 110 боевых столкновений, 46 из них на Покровском направлении - Генштаб

На фронте произошло 110 боевых столкновений, 46 из них на Покровском направлении - Генштаб

Киев  •  УНН

21 августа 2024, 20:12  •  5927 просмотра

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Генштаб сообщает о 110 боевых столкновений на фронте за сутки, из них 46 на Покровском направлении. российские захватчики нанесли 1 ракетный удар, 76 авиаударов и более 3000 обстрелов.

В течение среды, 21 августа, на фронте произошло 110 боевых столкновений Сил обороны Украины с российскими захватчиками. Самым горячим остается Покровское направление. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 22.00 21.08.2024, передает УНН.

Всего с начала этих суток произошло 110 боевых столкновений. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося оккупантам эффективного огневого поражения. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сегодня российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар двумя ракетами, и 76 авиаударов, сбросив 100 КАБов. Также осуществили более трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцов и Волчанска. Четыре атаки отбиты, одна продолжается.

На Купянском направлении произошло 16 боевых столкновений возле Петропавловки, Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в районе Андреевки. Двенадцать столкновений завершены, четыре - продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи Торского, Новосергиевки, Макеевки, Грековки и Сергеевки. Наши защитники отбили 16 атак, еще одна - продолжается.

На Северском направлении защитники украинской земли отбили один вражеский штурм в районе Спирного.

На Краматорском направлении шли шесть боев вблизи Григорьевки, Часового Яра и Предтечино, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении россияне пять раз атаковали украинские войска возле Торецка и Северного. Успеха не имели.

На Покровском направлении с начала этих суток шли 46 боев неподалеку Пантелеймоновки, Воздвиженки, Зеленого Поля, Миролюбовки, Гродовки, Николаевки, Новогродовки, Михайловки и Птичьего. Силы обороны отбили 44 атаки, две - еще продолжаются.

По предварительной информации, сегодня на этом направлении было обезврежено 238 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожена боевая бронированная машина, ПТРК и автомобиль. Кроме этого, поврежден танк, пять артиллерийских систем и боевая бронированная машина.

На Кураховском направлении враг 13 раз атаковал наши позиции, пытался продвинуться вблизи Георгиевки, Константиновки и Победы. Получил достойный отпор.

На Времовском, Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено. Однако, захватчики наносят авиационные удары и перманентно обстреливают территорию украинских городов и сел и позиции наших подразделений.

Зеленский о Покровском направлении: понимаем шаги врага и усиливаемся21 августа 2024, 17:52 • 23785 просмотров

Ольга Розгон

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