В Ивано-Франковской области задержали группировку наркодилеров

Как отмечается, в ходе ранее открытых уголовных производств по ч.1, ч.2, ч.3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины правоохранители задержали группу лиц в составе трех жителей Ивано-Франковской области (1989, 1990 и 1991 года рождения), которые в течение 2019 года незаконно сбывали психотропное вещество в больших размерах на территории области.

Злоумышленники задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения и избрании меры пресечения. Продолжается следствие.

Напомним, в Днепре оранизатор наркокартеля сбегал от полиции вплавь.