На фоне живой елки с экологическими украшениями: британский монарх записал рождественское поздравление
Киев • УНН
Король Чарльз III произнесет свое рождественское послание в качестве монарха в 15:00 из экологически украшенного Букингемского дворца, подчеркивая свою позицию относительно защиту окружающей среды.
Сегодня, король Чарльз III выступит с рождественским посланием из Букингемского дворца на фоне живой елки с экологическими украшениями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, передает УНН.
Детали
В Букингемском дворце отмечают, что обращение будет транслироваться в 15:00 в понедельник. Это будет второе праздничное обращение короля после того, как он взошел на престол, но первое после его коронации в мае.
Отмечается, что в этом году украшения для елки изготавливались из дерева, сушеных апельсинов, коричневого стекла, сосновых шишек и бумаги. Само дерево впоследствии пересадят.
Дополнение
Король Чарльз III постоянно поддерживал экологию и выступал за защиту дикой природы и борьбу с изменением климата. В частности, в начале месяца британский монарх выступил на климатическом саммите ООН в Дубае.
Напомним,
Банк Англии представил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Чарльза. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II лишь с середины 2024 года.
На фоне живой елки с экологическими украшениями: британский монарх записал рождественское поздравление
Король Чарльз III произнесет свое рождественское послание в качестве монарха в 15:00 из экологически украшенного Букингемского дворца, подчеркивая свою позицию относительно защиту окружающей среды.
Подготовка к реформе оплаты труда госслужащих продолжается: Минфину и НАГС поручили вынести на правительство согласованную позицию
Немчинов рассказал о продолжении работы над внедрением реформы оплаты труда государственных служащих.
Правительство должно сегодня внести в Раду документ по мобилизации, который можно будет обсуждать на комитете - Арахамия
Ожидается, что украинское правительство подаст на рассмотрение комитета ВР проект закона о мобилизации, который требовали военные. Законодатели подчеркивают необходимость проведения комплексной военной реформы наряду с призывом на военную службу.
россияне пытаются доукомплектовать полицаев на ВОТ местными жителями
российские войска вербуют местных жителей на оккупированном юге Украины для работы в правоохранительных органах, используя средства массовой информации и сети для пропаганды.
В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять
НБУ ожидает, что внешнее финансирование вскоре возобновится, но проанализировали возможное затягивание с решением вопроса.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы
россияне распространили фейк о том, что мужчин в Чернигове заманивают в армию ложными обещаниями помощи. Дезинформацию опровергает Украинский центр противодействия дезинформации.
На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун
Российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в штурмовых операциях на Таврическом направлении; некоторые из них сдаются в плен из-за жестокого обращения.
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления
Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для участия в войне в Украине.
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру
NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.