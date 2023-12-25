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На фоне живой елки с экологическими украшениями: британский монарх записал рождественское поздравление

Киев  •  УНН

25 декабрь 2023, 11:36  •  13622 просмотра

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Король Чарльз III произнесет свое рождественское послание в качестве монарха в 15:00 из экологически украшенного Букингемского дворца, подчеркивая свою позицию относительно защиту окружающей среды.

Сегодня, король Чарльз III выступит с рождественским посланием из Букингемского дворца на фоне живой елки с экологическими украшениями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, передает УНН.

Детали 

В Букингемском дворце отмечают, что обращение будет транслироваться в 15:00 в понедельник. Это будет второе праздничное обращение короля после того, как он взошел на престол, но первое после его коронации в мае.

Отмечается, что в этом году украшения для елки изготавливались из дерева, сушеных апельсинов, коричневого стекла, сосновых шишек и бумаги. Само дерево впоследствии пересадят.  

Дополнение

Король Чарльз III постоянно поддерживал экологию и выступал за защиту дикой природы и борьбу с изменением климата. В частности, в начале месяца британский монарх выступил на климатическом саммите ООН в Дубае.

Напомним,

Банк Англии представил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Чарльза. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II лишь с середины 2024 года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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