На фоне живой елки с экологическими украшениями: британский монарх записал рождественское поздравление

Сегодня, король Чарльз III выступит с рождественским посланием из Букингемского дворца на фоне живой елки с экологическими украшениями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца, передает УНН.

Детали

В Букингемском дворце отмечают, что обращение будет транслироваться в 15:00 в понедельник. Это будет второе праздничное обращение короля после того, как он взошел на престол, но первое после его коронации в мае.

Отмечается, что в этом году украшения для елки изготавливались из дерева, сушеных апельсинов, коричневого стекла, сосновых шишек и бумаги. Само дерево впоследствии пересадят.

Дополнение

Король Чарльз III постоянно поддерживал экологию и выступал за защиту дикой природы и борьбу с изменением климата. В частности, в начале месяца британский монарх выступил на климатическом саммите ООН в Дубае.

Напомним,

Банк Англии представил публике банкноты с портретом нового монарха, короля Чарльза. Ими начнут заменять деньги с портретом покойной Елизаветы II лишь с середины 2024 года.