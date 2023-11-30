На фоне войны в Украине: российские чиновники признают ухудшение общественной ситуации в рф - ГУР

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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
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Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

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Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  182787 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

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Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  175513 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

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Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  196087 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  189791 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  173581 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  162784 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

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В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  157438 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

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50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  163655 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188194 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

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В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169823 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

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Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168252 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

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Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155143 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

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Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  36945 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153703 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

На фоне войны в Украине: российские чиновники признают ухудшение общественной ситуации в рф - ГУР

На фоне войны на Украине россия испытывает растущую социальную напряженность и повышенную протестную активность, как заявила разведка Министерства обороны Украины и признали российские официальные лица.

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На фоне войны в Украине: российские чиновники признают ухудшение общественной ситуации в рф - ГУР

В воинской части на Житомирщине сняли с учета 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на 65 миллионов гривен

Во время проверки в Житомирской воинской части было обнаружено 50 тонн незарегистрированных микросхем с содержанием драгоценных металлов на сумму более 65 миллионов гривен. Их вернули на учет, расследование по факту недосмотра ведется.

Криминал и ЧП •   •  14472 просмотра
В воинской части на Житомирщине сняли с учета 50 тонн микросхем с содержанием драгоценных металлов на 65 миллионов гривен

Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска

Президент Украины Зеленский посетил защитников на передовом командном пункте защитников Купянска, поблагодарив их за защиту мирного населения.

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Зеленский посетил передовой командный пункт защитников Купянска

Коротким замыканием на России назвали подрыв СБУ тоннеля, который использовался для военных поставок из Китая

В России заявили, что причиной пожара в Северомуйском тоннеле в Бурятии, который ночью взорвала СБУ, стало якобы замыкание.

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Коротким замыканием на России назвали подрыв СБУ тоннеля, который использовался для военных поставок из Китая

Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"

россия распространяет дезинформационный нарратив, изображающий Украину как "черный рынок" и ненадежного партнера, как заявила Анаит Хоперия из украинского Центра противодействия дезинформации.

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Центр противодействия дезинформации: рф создает нарратив об Украине как "черном рынке"

Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог

Эпидемический порог COVID-19 и гриппа был превышен в Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях Украины, что может привести к новым ограничениям. Вакцина против COVID-19, эффективная против всех местных штаммов, доступна по всей стране.

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Сезон гриппа и коронавируса: в трех областях Украины превышен эпидемический порог

В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей

В Киевском апелляционном суде публично заявили, что им неизвестны подробности, но они осуждают коррупцию после того, как четверо их судей были обвинены во взяточничестве. Они подчеркивают позицию абсолютной нетерпимости к коррупции

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В Киевском апелляционном суде заявили, что не покрывают коррупцию на фоне скандала со взяточничеством судей

В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

Из-за плохой погоды 191 населенный пункт в Украине обесточен, вечером прогнозируется потенциальный дефицит электроэнергии. "Укрэнерго" просит экономить на потреблении электроэнергии, несмотря на то, что ремонтные работы продолжаются, а импортные мощности увеличились.

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В вечерние часы в украинской энергосистеме возможен дефицит-Укрэнерго

Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина

В результате обстрела российской артиллерией села Садовое Херсонской области погибла 59-летняя женщина.

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Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: погибла женщина

"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X

Илон Маск осудил бренды, бойкотирующие рекламу в социальной сети после обвинений в антисемитизм и в его адрес, утверждая, что их бойкот может потенциально "убить" сеть.

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"Идите к черту": Маск остро ответил компаниям, отказавшимся от сотрудничества с соцсетью X