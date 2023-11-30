На фоне войны в Украине: российские чиновники признают ухудшение общественной ситуации в рф - ГУР

На фоне продолжительной войны в Украине в россии началось обострение социальных проблем, что привело к ухудшению общественной ситуации и увеличению протестной активности. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве заявили, что в рф, в частности в ее европейской части, растет социальное напряжение.

Ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе и в закрытых докладах высшим вождям террористической россии - заявили в разведке.

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Дополнение

Отмечается, что увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

Кроме того, наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри россии. В разведке пояснили, что рост уровня преступности в регионах рф вызван потерей стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения государства-агрессора.

Также на усиление социальной напряженности на россии напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты - подытожили в ГУР.

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Напомним

В оккупированном россиянами Крыму жалуются на проблемы с экологией. В частности, жители Армянска пишут, что их ключи от дома, решетки радиаторов в автомобилях и строительные инструменты на балконах покрылись липкой ржавчиной.