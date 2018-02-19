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На фондовых биржах появятся новые финансовые инструменты

На фондовых биржах появятся новые финансовые инструменты

Киев  •  УНН

 • 13454 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Фондовые биржи начнут готовиться к внедрению новых финансовых инструментов, передает УНН со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

“НКЦБФР одобрила новую редакцию двух нормативно-правовых актов, регламентирующих торговлю ценными бумагами на фондовых биржах — Положение о функционировании фондовых бирж и Положение о порядке регистрации изменений в правила фондовой биржи. Новации вызваны последними изменениями законодательства”, — говорится в сообщении Комиссии.

Прежде всего, участникам рынка капитала и эмитентам ценных бумаг следует обратить внимание на такие нововведения:

  • фондовые биржи обязаны письменно сообщать эмитентам о внесении их ценных бумаг в биржевой список, в случае если инициатором такого внесения выступает не эмитент;
  • эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой список, обязаны сообщать фондовой бирже о дате публикации на своем сайте календарного плана раскрытия ими информации (в том числе размещение в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР, на своем сайте или через информационного агента регулируемой информации и другой информации, которая должна обнародоваться в соответствии с законодательством);
  • фондовые биржи обязаны проверять обнародование эмитентами, ценные бумаги которых допущены к торгам на такой фондовой бирже, календарного плана раскрытия информации;
  • фондовые биржи обязаны осуществлять анализ размещенных эмитентами данных в общедоступной информационной базе данных НКЦБФР, в частности по таким требованиям: составление финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), создание бухгалтерской службы во главе с главным бухгалтером и в составе не менее двух человек (кроме институтов совместного инвестирования и негосударственных пенсионных фондов), и тому подобное;
  • фондовые биржи обязаны исключить из биржевого списка эмитента, который не обнародовал на своем сайте календарный план раскрытия информации до 31 января каждого года;
  • в биржевой список фондовой биржи не может быть включен и находиться там эмитент — частное акционерное общество, количество акционеров которого не превышает 100 человек и в уставе которого предусмотрено преимущественное право его акционеров на покупку акций, предлагаемых их владельцем к продаже третьему лицу.

Как пояснили в НКЦБФР, отныне будет введен только один уровень листинга, причем требования о внесении и пребывания ценных бумаг в листинге будут соответствовать требованиям, кототрые ранее применялись ко второму уровню.

Все эмитенты, ценные бумаги которых включены в биржевой реестр по состоянию на 1 января 2019 года, должны иметь действительный проспект ценных бумаг, то есть отвечающий новым требованиям законодательства и зарегистрированный в НКЦБФР.

Фондовые биржи должны письменно сообщить эмитентов, ценные бумаги которых на дату вступления в силу изменений к Положению о функционировании фондовых бирж будут находиться в биржевом списке, о необходимости до 1 января 2019 года привести свою деятельность в соответствие с установленными условиями по пребыванию ценных бумаг в биржевом списке.

Новации Положения о порядке регистрации изменений в правила фондовой биржи касаются введения в обращение на фондовой бирже деривативов.

С целью увеличения прозрачности торговли указанными финансовыми инструментами Комиссия расширяет обоснования, которое биржи будут подавать в таком случае. Согласно обновленной редакции документа обоснование должно содержать:

  • описание базового актива, надежность, качество и доступность источников данных, на основании которых устанавливается цена исполнения контракта;
  • анализ динамики цены базового актива за предыдущие 1- 3 года (при наличии);
  • оценку соответствия финансового инструмента потребностям рынка и клиентов;
  • информацию о программном продукте и технических средствах, которые будут использоваться при заключении и исполнении деривативов, или информацию о запланированных мероприятиях и сроках разработки или приобретения программного продукта и технических средств.

“Все эти изменения будут способствовать повышению прозрачности биржевой торговли, ответственности фондовых бирж, улучшению качества раскрытия информации эмитентами и соответственно большей осведомленности инвесторов”, — отметили в НКЦБФР.

Напомним, в НКЦБФР рассказали, чего ожидать Украине от изменений на финансовом рынке ЕС.

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