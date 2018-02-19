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На фондових біржах з'являться нові фінансові інструменти

На фондових біржах з'являться нові фінансові інструменти

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Фондові біржі готуватимуться до запровадження нових фінансових інструментів, передає УНН з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

“НКЦПФР схвалила нову редакцію двох нормативно-правових актів, які регламентують торгівлю цінними паперами на фондових біржах — Положення про функціонування фондових бірж та Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі. Новації спричинені останніми змінами законодавства”, — йдеться у повідомленні Комісії.

Перш за все, учасникам ринку капіталу та емітентам цінних паперів слід звернути увагу на такі нововведення:

  • фондові біржі зобов’язані письмово повідомляти емітентів про внесення їх цінних паперів до біржового списку, у разі якщо ініціатором такого внесення виступає не емітент;
  • емітенти, цінні папери яких включені до біржового списку, зобов’язані повідомляти фондову біржу про дату оприлюднення на власному веб-сайті календарного плану розкриття ними інформації (в тому числі розміщення у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, на власному веб-сайті або через інформаційного агента регульованої інформації, та іншої інформації, яка повинна оприлюднюватись відповідно до законодавства);
  • фондові біржі зобов’язані перевіряти оприлюднення емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на такій фондовій біржі, календарного плану розкриття інформації;
  • фондові біржі зобов’язані здійснювати аналіз розміщених емітентами даних у Загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР, зокрема за такими вимогами: складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером і у складі не менше двох осіб (крім інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів), тощо;
  • фондові біржі зобов’язані виключити з біржового списку емітента, який не оприлюднив на власному веб-сайті календарного плану розкриття інформації до 31 січня кожного року;
  • до біржового списку фондової біржі не може бути включений та перебувати там емітент — приватне акціонерне товариство, кількість акціонерів якого не перевищує 100 осіб та в статуті якого передбачено переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

Як пояснили у НКЦПФР,відтепер буде запроваджено лише один рівень лістингу, причому вимоги щодо внесення та перебування цінних паперів у лістингу будуть відповідати вимогам, які раніше застосовувались до другого рівня.

Всі емітенти, цінні папери яких включені до біржового реєстру станом на 1 січня 2019 року, повинні мати дійсний проспект цінних паперів, тобто такий, що відповідає новим вимогам законодавства і який зареєстрований в НКЦПФР.

Фондові біржі повинні письмово повідомити емітентів, цінні папери яких на дату набуття чинності змін до Положення про функціонування фондових бірж знаходитимуться у біржовому списку, про необхідність до 1 січня 2019 року привести свою діяльність у відповідність до встановлених умов щодо перебування цінних паперів у біржовому списку.

Новації Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі стосуються запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів.

З метою збільшення прозорості торгівлі зазначеними фінансовими інструментами Комісія розширює обґрунтування, яке біржі подаватимуть у такому випадку. Відповідно до оновленої редакції документу обґрунтування повинно містити:

  • опис базового активу, надійність, якість та доступність джерел даних, на підставі яких встановлюється ціна виконання контракту;
  • аналіз динаміки ціни базового активу за попередні 1- 3 роки (у разі наявності);
  • оцінку відповідності фінансового інструменту потребам ринку та клієнтів;
  • інформацію щодо програмного продукту і технічних засобів, які будуть використовуватись при укладанні та виконанні деривативів, або інформацію про заплановані заходи та строки розробки чи придбання програмного продукту і технічних засобів.

“Всі ці зміни сприятимуть підвищенню прозорості біржової торгівлі, відповідальності фондових бірж, покращенні якості розкриття інформації емітентами та відповідно більшій поінформованості інвесторів”, — наголосили у НКЦПФР.

Нагадаємо, у НКЦПФР розповіли, чого очікувати Україні від змін на фінансовому ринку ЄС.

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