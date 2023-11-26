На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

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Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ
24 ноября  •  194170 просмотра

Не только стереотипы и подмена понятий: какими инструментами пользуется российская пропаганда на примерах объяснил эксперт-психолог КНИИСЭ

Эксклюзив
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
24 ноября  •  243724 просмотра

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Эксклюзив
Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей
24 ноября  •  157293 просмотра

Возникает вопрос, кто будет охранять груз - украинские перевозчики об эвакуации водителей на границе с Польшей

Эксклюзив
Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси
24 ноября  •  147878 просмотра

Вице-глава Рабочей группы ООН по вопросам произвольных задержаний рассказала, чем занимается группа, а также о жалобах из Украины, россии и беларуси

Эксклюзив
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
24 ноября  •  266522 просмотра

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Эксклюзив
Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней
23 ноября  •  175589 просмотра

Дерибан против томографа: за что глава Винницкого облсовета Соколовый уволил директора Центра инфекционных болезней

Эксклюзив
Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды
23 ноября  •  140211 просмотра

Руслан Кравченко просит жителей Киевщины без необходимости не выезжать из дома и позаботиться об одиноких людях из-за значительного ухудшения погоды

Эксклюзив
Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников
23 ноября  •  145999 просмотра

Компания, которая обслуживалась в банке "Конкорд", заявляет, что Фонд гарантирования безосновательно заблокировал ее средства на зарплату работников

Эксклюзив
Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов
22 ноября  •  176526 просмотра

Возможно будет определенная задержка: депутат Европарламента об обещании ЕС предоставить Украине 1 млн боеприпасов

Эксклюзив
Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко
22 ноября  •  167321 просмотра

Из-за забастовки польских перевозчиков движение затруднено даже в незаблокированных пунктах пропуска - Демченко

Эксклюзив
Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два
21 ноября  •  246215 просмотра

Боевой робот "Лють" планируют запустить в мелкосерийное производство через месяц-два

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рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена
23 ноября  •  29079 просмотра

рф до сих пор не создала смешанную медкомиссию для репатриации тяжелораненых военных - представитель Омбудсмена

Эксклюзив
Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине
22 ноября  •  162520 просмотра

Советник Президента оценил сумму репараций россии от уже совершенного в Украине

Эксклюзив
Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов
22 ноября  •  171064 просмотра

Предприятие не может распоряжаться своим имуществом из-за промедления Фонда гарантирования вкладов

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц
23 ноября  •  25921 просмотра

Связанные с рф: Зеленский ввел санкции против 147 физических и 303 юридических лиц

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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публикации
Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации

Юрист, бывшая судья ЕСПЧ о том, защищены ли в Украине банки и их акционеры от произвола при ликвидации
Эксклюзив

24 ноября  •  243724 просмотра
Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков

Чтобы спасать людей, завозить гуманитарку, помогать военным, решения на таможне надо было принимать мгновенно - Даниил Меньшиков
Эксклюзив

24 ноября  •  266522 просмотра
Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

Граница: первые дни. Какой была работа украинских таможенников с началом полномасштабной войны

17 ноября  •  239156 просмотра
Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

Сытость, устойчивость и унифицированность: какой должна быть реформа обеспечения армии питанием и справится ли с ее проведением Умеров

17 ноября  •  227742 просмотра
Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

Александр Кацуба: "вышки Бойко", суд на 100 миллионов, бизнес и волонтерство во время войны

15 ноября  •  230311 просмотра
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Новости по теме

На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

Государственный секретарь США Блинкен планирует посетить Израиль на фоне разочарования тем, что ХАМАС не освободил ни одного американского гражданина. Это уже четвертый визит Блинкена в Израиль после большой атаки ХАМАС.

Политика •   •  14357 просмотра
На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат подтвердил, что съемки западных СМИ не раскрывают чувствительной информации об украинской противовоздушной обороне.

Война •   •  22900 просмотра
Украина не имеет претензий к западным СМИ, которые опубликовали видео с работой ПВО в Киеве

В Канаде партия консерваторов заблокировала канадско-украинское соглашение о свободной торговле. Премьер Трюдо назвал это "откровенным абсурдом"

Канадская консервативная партия заблокировала обновление соглашения о свободной торговле между Канадой и Украиной, ссылаясь на беспокойство относительно налога на выбросы углерода; премьер-министр Трюдо отверг эту причину как "абсурдную" и предположил, что результатом решения консерваторов является "влияние правых" из США на канадскую политику.

Политика •   •  20897 просмотра
В Канаде партия консерваторов заблокировала канадско-украинское соглашение о свободной торговле. Премьер Трюдо назвал это "откровенным абсурдом"

Блокада польско-украинской границы: Латвия предлагает посредничество в переговорах

Латвия призывает Польшу решить проблему блокирования польско-украинской границы и предлагает помощь в переговорах по этому вопросу.

Политика •   •  20744 просмотра
Блокада польско-украинской границы: Латвия предлагает посредничество в переговорах

За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский

В Таврической оперативно-тактической группировке за последние сутки в плен сдались 13 вражеских солдат, всего за неделю в плен сдались почти 30 россиян.

Война •   •  25230 просмотра
За неделю ВСУ на Таврическом направлении взяли в плен почти 30 россиян - Тарнавский

Китай обвинил корабль США во вторжении в китайские территориальные воды

Китайские военные заявили, что выслали американский военный корабль, который якобы вошел в их территориальные воды в Южно-Китайском море, а также обвинили США в создании "угрозы безопасности". ВМС США утверждают, что их действия были законными.

Новости Мира •   •  23490 просмотра
Китай обвинил корабль США во вторжении в китайские территориальные воды

В Одесской области из-за непогоды перекрыто движение грузовиков на двух трассах

Движение грузовиков на трассах М-15 и М-28 в Одесской области заблокировано из-за непогоды. 12-часовое ограничение введено для уборки снега и предотвращения аварийных ситуаций.

Общество •   •  22489 просмотра
В Одесской области из-за непогоды перекрыто движение грузовиков на двух трассах

Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС

Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что российско-китайский план строительства подводного тоннеля в Крым является нежизнеспособным и его невозможно скрыть. Проект, упомянутый в перехватах, о которых сообщила газета The Washington Post, считается нереалистичным по стоимости и продолжительности.

Политика •   •  28236 просмотра
Планы рф построить подводный тоннель в Крым выглядят не жизнеспособными - ВМС

Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

Десятки беспилотников атаковали россию, поразив москву, тулу, калугу и брянск. Вместе с тем, министерство обороны россии заявило об уничтожении 20 БПЛА.

Война •   •  34541 просмотра
Дроны атаковали ряд областей рф: есть пострадавшие и разрушения

В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА

Сегодня ночью сообщалось, что в москве были слышны взрывы, из-за массовой атаки беспилотников. В результате есть повреждения.

Новости Мира •   •  32200 просмотра
В москве вспыхнул пожар после ночной атаки БПЛА