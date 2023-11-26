На этой неделе Госсекретарь США Блинкен посетит Израиль - СМИ

В течение этой недели государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание Jerusalem Post, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Вашингтоне А разочарованы тем, что за два раунда обмена пленными с Израилем ХАМАС не освободил ни одного гражданина США. В то же время американские чиновники надеются, что по крайней мере трех американцев освободят в течение следующих двух дней.

Дополнение

В издании подчеркивают, что это будет четвертый визит Блинкена в Израиль после 7 октября, когда боевики движения ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля и перешли границу в секторе Газа.

Напомним

ХАМАС освободил вторую группу из 17 заложников, в том числе 13 израильтян и 4 тайцев. Среди освобожденных была также 9-летняя гражданка Ирландии и Израиля Эмили Хэнд.

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