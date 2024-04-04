На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

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Около 400 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, наихудшая ситуация на пункте пропуска "Ягодин".