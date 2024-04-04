На дороге между селами, на Черниговщине, на машину упало дерево: 2 человека погибли, ведется следствие

В Новгород-Северском районе Черниговской области 2 человека погибли, а также 2 ранены в связи с падением дерева на машину, которая двигалась по дороге между селами. Полиция начала расследование, передает УНН с ссылкой на ГУНП в Черниговской области.

Около 14-ти часов в полицию поступило сообщение о том, что на дороге между селами в Новгород-Северском районе на автомобиль с людьми упало дерево. В результате этого, двое пассажиров автомобиля погибли, еще два человека получили травмы - говорится в сообщении.

Согласно информации следствия, что 3 апреля дерево упало на машину с пятью людьми, среди которых был несовершеннолетний ребенок.

Известно, что двое взрослых пассажиров (мужчина и женщина) погибли. Их 10-летний ребенок жив и невредим. Водитель авто и еще один пассажир госпитализированы с травмами.

Продолжает работу следственно-оперативная группа Новгород-Северского райотдела полиции и медики.

Напомним,

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