На допрос в СБУ вызвали представителя компании-владельца танкера Mekhanik Pogodin
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Представитель руководства российской компании "В.Ф. Танкер", которая является владельцем танкера "Mekhanik Pogodin", был приглашен в офис Службы безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает УНН.
Как сообщили в компании, их представитель получил в СБУ повестки на допрос 28 и 29 августа.
"(Представители СБУ - ред.) вручили представителю руководства компании два документа на иностранном языке. После этого они объяснили, что представитель "В.Ф. Танкера" является свидетелем в "универсальном" уголовном деле, а документы - это повестки на допрос 28 и 29 августа", - сообщили в компании.
Напомним, постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.
Как сообщал УНН, делегация миссии ОБСЕ посетила экипаж задержанного в Херсоне российского танкера "Mekhanik Pogodin".