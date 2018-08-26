На допит в СБУ викликали представника компанії-власника танкера Mekhanik Pogodin
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Представник керівництва російської компанії "В.Ф. Танкер", що є власником танкеру "Mekhanik Pogodin", був запрошений до офісу Служби безпеки України. Про це повідомила прес-служба компанії, передає УНН.
Як повідомили у компанії, їх представник отримав в СБУ повістки на допит 28 і 29 серпня.
“(Представники СБУ — ред.) вручили представнику керівництва компанії два документа на іноземній мові. Після цього вони пояснили, що представник „В.Ф. Танкера “ є свідком в „універсальній“ кримінальній справі, а документи — це повістки на допит 28 і 29 серпня”, — повідомили у компанії.
Нагадаємо, постійний представник Президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року в Херсонський морський торговельний порт зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що знаходиться в списку санкцій РНБО.
Як повідомляв УНН, делегація місії ОБСЄ відвідала екіпаж затриманого в Херсоні російського танкера “Mekhanik Pogodin”.