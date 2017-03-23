На донецком направлении враг провел 5-часовой обстрел из тяжелого вооружения - штаб

"Главной целью боевиков врага остается Авдеевка и соседние районы. Здесь российско-оккупационные войска несколько раз беспокоили украинских военнослужащих огнем из легкого вооружения, а после обеда начали обстрелы с использованием минометов различного калибра. Самый мощный из них длился более часов", - сказал он.

По его словам, в результате вражеского обстрела повреждены жилой дом, хозяйка дома, 82-летняя женщина, не пострадала.

В общем, по всей линии соприкосновения продолжаются враждебные обстрелы малой и средней интенсивности.

"В районе Светлодарской дуги враг также открывал огонь из минометов и бронетехники. В Зайцево противник ночью совершил кратковременный обстрел с артиллерии калибром 152мм, а также неоднократно применял минометы и боевые машины пехоты в течение всего дня. Вблизи других позиций, в частности на Горловском периметре и в районе Донецкого аэропорта, враг осуществлял вооруженные провокации с использованием исключительно легкого оружия", - подчеркнул спикер.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении состоялось 28 вражеских обстрелов, 9 из них с применением тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки погиб один украинский военнослужащий.