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На донецькому напрямку ворог провів 5-годинний обстріл з важкого озброєння - штаб

На донецькому напрямку ворог провів 5-годинний обстріл з важкого озброєння - штаб

Київ • УНН

 • 6955 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. На донецькому напрямку в районі Авдіївки бойовики провели низку обстрілів із мінометів різного калібру, найпотужніший з них тривав 5 годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

“Головною ціллю бойовиків ворога залишається Авдіївка та сусідні райони. Тут російсько-окупаційні війська декілька разів турбували українських військовослужбовців вогнем з легкого озброєння, а після обіду розпочали обстріли з використанням мінометів різного калібру. Найпотужніший з них тривав більше 5 годин”, — сказав він.

За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, власниця будинку, 82-річна жінка, не постраждала.

Загалом, по всій лінії зіткнення продовжуються ворожі обстріли малої та середньої інтенсивності.

"В районі Світлодарської дуги ворог також відкривав вогонь з мінометів і бронетехніки. У Зайцевому противник вночі здійснив короткотривалий обстріл із артилерії калібром 152мм, а також неодноразово застосовував міномети і бойові машини піхоти впродовж всього дня. Поблизу інших позицій, зокрема на Горлівському периметрі та в районі Донецького аеропорту, ворог здійснював збройні провокації з використанням виключно легкої зброї", - підкреслив речник.

Всього минулої доби на донецькому напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, 9 з них із застосуванням важкого озброєння.

Як передавав УНН, минулої доби загинув один український військовослужбовець.

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