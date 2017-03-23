На донецькому напрямку ворог провів 5-годинний обстріл з важкого озброєння - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На донецькому напрямку в районі Авдіївки бойовики провели низку обстрілів із мінометів різного калібру, найпотужніший з них тривав 5 годин. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
“Головною ціллю бойовиків ворога залишається Авдіївка та сусідні райони. Тут російсько-окупаційні війська декілька разів турбували українських військовослужбовців вогнем з легкого озброєння, а після обіду розпочали обстріли з використанням мінометів різного калібру. Найпотужніший з них тривав більше 5 годин”, — сказав він.
За його словами, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, власниця будинку, 82-річна жінка, не постраждала.
Загалом, по всій лінії зіткнення продовжуються ворожі обстріли малої та середньої інтенсивності.
"В районі Світлодарської дуги ворог також відкривав вогонь з мінометів і бронетехніки. У Зайцевому противник вночі здійснив короткотривалий обстріл із артилерії калібром 152мм, а також неодноразово застосовував міномети і бойові машини піхоти впродовж всього дня. Поблизу інших позицій, зокрема на Горлівському периметрі та в районі Донецького аеропорту, ворог здійснював збройні провокації з використанням виключно легкої зброї", - підкреслив речник.
Всього минулої доби на донецькому напрямку відбулося 28 ворожих обстрілів, 9 з них із застосуванням важкого озброєння.
Як передавав УНН, минулої доби загинув один український військовослужбовець.