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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 65317 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 47590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 56640 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 65762 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В Донецкой области из-за отравления угарным газом погибли два человека

В Донецкой области из-за отравления угарным газом погибли два человека

Киев  •  УНН

 • 11967 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 25 ноября. УНН. Трагедия случилась в одном из частных домов города Дружковка в Донецкой области. В результате нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования хозяин и его товарищ погибли. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Донецкой области, передает УНН.

“Первыми тревогу забили соседи, которые уже несколько дней не видели на улице хозяина дома. 69-летний мужчина проживал вместе со своим товарищем 1951 г.р., друзья часто злоупотребляли спиртными напитками. Не имея в доме газопровода, использовали газовые баллоны. По предварительной версии установлено, что именно они привели к трагедии. Вероятно пострадавшие погибли в результате отравления угарным газом когда спали”, — говорится в сообщении.

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Данный случай правоохранители квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, во Львовской области в многоквартирном доме отравились угарным газом 3 человека, среди них 3-летний ребенок.

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