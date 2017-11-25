В Донецкой области из-за отравления угарным газом погибли два человека

“Первыми тревогу забили соседи, которые уже несколько дней не видели на улице хозяина дома. 69-летний мужчина проживал вместе со своим товарищем 1951 г.р., друзья часто злоупотребляли спиртными напитками. Не имея в доме газопровода, использовали газовые баллоны. По предварительной версии установлено, что именно они привели к трагедии. Вероятно пострадавшие погибли в результате отравления угарным газом когда спали”, — говорится в сообщении.

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Данный случай правоохранители квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности.

Напомним, во Львовской области в многоквартирном доме отравились угарным газом 3 человека, среди них 3-летний ребенок.

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