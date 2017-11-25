На Донеччині через отруєння чадним газом загинуло дві людини
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 25 листопада. УНН. Трагедія трапилась в одному з приватних будинків міста Дружківка на Донеччині. Внаслідок порушення правил пожежної безпеки при експлуатації газового обладнання господар та його товариш загинули. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції в Донецькій області, передає УНН.
“Першими тривогу забили сусіди, які вже декілька днів не бачили на вулиці господаря будинку. 69-річний чоловік проживав разом із своїм товаришем 1951 р.н., друзі часто зловживали спиртними напоями. Не маючі в оселі газопроводу, використовували газові балони. За попередньою версією встановлено, що саме вони призвели до трагедії. Ймовірно постраждалі загинули в результаті отруєння чадним газом коли спали”, - йдеться у повідомленні.
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Даний випадок правоохоронці кваліфікували, як порушення вимог пожежної безпеки.
Нагадаємо, на Львівщині в багатоквартирному будинку отруїлись чадним газом 3 людини, серед них 3-річна дитина.
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