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На Донбассе возможны ограничения передвижения для недопущения контрабанды оружия

Киев • УНН

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КРАМАТОРСК-КИЕВ. 2 мая. УНН. Во время операции Объединенных сил на Донбассе возможно введение временного особого порядка, предусматривающего временные ограничения передвижения, для недопущения незаконного вывоза оружия. Об этом заявил на пресс-конференции командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев, передает корреспондент УНН.

На Донбассе возможны ограничения передвижения для недопущения контрабанды оружия

Командующий ООС рассказал, что операция имеет ряд особенностей, а именно вводятся понятия "района боевых действий" и "зоны безопасности".

По его словам, временный особый порядок, который там может действовать, включая определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из соображений обеспечения безопасности граждан.

"Одна из целей таких мероприятий - недопущение несанкционированного вывоза оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ из района конфликта. Это обусловлено установлением особого порядка выезда-въезда в этих районах", - пояснил он.

Наев подчеркнул, что введение ограничений носит временный характер, количество контролируемых пунктов оптимизировано и структурировано.

Напомним, Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе.

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