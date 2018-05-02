На Донбассе возможны ограничения передвижения для недопущения контрабанды оружия

Командующий ООС рассказал, что операция имеет ряд особенностей, а именно вводятся понятия "района боевых действий" и "зоны безопасности".

По его словам, временный особый порядок, который там может действовать, включая определенные временные ограничения в свободе передвижения, которые вводятся из соображений обеспечения безопасности граждан.

"Одна из целей таких мероприятий - недопущение несанкционированного вывоза оружия, боеприпасов, взрывчатых и других опасных веществ из района конфликта. Это обусловлено установлением особого порядка выезда-въезда в этих районах", - пояснил он.

Наев подчеркнул, что введение ограничений носит временный характер, количество контролируемых пунктов оптимизировано и структурировано.

Напомним, Наев заявил о решительном настрое на борьбу с контрабандой на Донбассе.