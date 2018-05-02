На Донбасі можливі обмеження пересування для недопущення контрабанди зброї
Київ • УНН
КРАМАТОРСЬК-КИЇВ. 2 травня. УНН. Під час операції Об’єднаних сил на Донбасі можливе запровадження тимчасового особливого порядку, що передбачає тимчасові обмеження пересування, для недопущення незаконного вивезення зброї. Про це заявив на прес-конференції командувач операції Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає кореспондент УНН.
Командувач ООС розповів, що операція має низку особливостей, а саме вводяться поняття "району бойових дій" та "зони безпеки".
За його словами, тимчасовий особливий порядок, що там може діяти, включає певні тимчасові обмеження у свободі пересування, які вводяться з міркувань забезпечення безпеки громадян.
"Одна із цілей таких заходів – недопущення несанкціонованого вивезення зброї, боєприпасів, вибухових та інших небезпечних речовин з району конфлікту. Це обумовлено встановленням особливого порядку виїзду-в’їзду до цих районів", - пояснив він.
Наєв наголосив, що запровадження обмежень має тимчасовий характер, кількість контрольованих пунктів оптимізована та структурована.
Нагадаємо, Наєв заявив про рішучу налаштованість на боротьбу з контрабандою на Донбасі.