В Днепропетровской области в доме взорвался газовый баллон
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В Днепропетровской области загорелся дом - предварительно, из-за взрыва газовго баллона, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.
"3 мая в 12:29 ... поступило сообщение о том, что на территории дачного общества по улице Сиреневая села Дмитровка Петропавловского района горит дом", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, прибыв на место, спасатели установили, что предварительно в результате взрыва газового баллона произошло разрушение одноэтажного дома (полностью) и возник пожар на площади 64 кв. метра.
На момент разрушения владельцы дома отсутствовали. На месте погибших и пострадавших нет.
Пожар локализован в 13:19 и в 14:04 ликвидирован.