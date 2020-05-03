На Дніпропетровщині у будинку вибухнув газовий балон
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. У Дніпропетровській області загорівся будинок - попередньо, через вибух газовго балону, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС.
"3 травня о 12:29 ... надійшло повідомлення про те, що на території дачного товариства по вулиці Бузкова села Дмитрівка Петропавлівського району горить будинок", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією пресслужби, прибувши на місце, рятувальники встановили, що попередньо внаслідок вибуху газового балону сталося руйнування одноповерхового будинку (повністю) та виникла пожежа на площі 64 кв. метри.
На момент руйнування власники будинку були відсутні. На місці загиблих та постраждалих немає.
Пожежу локалізовано о 13:19 та о 14:04 ліквідовано.