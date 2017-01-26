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В Днепропетровской области началось заседание суда по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова

В Днепропетровской области началось заседание суда по делу генерал-майора ВСУ В.Назарова

Киев • УНН

 • 7937 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 26 января. УНН. В Павлоградском районном суде Днепропетровской области началось очередное заседание суда по делу генерал-майора ВСУ Виктора Назарова, передает корреспондент УНН.

Заседание находится на этапе судебных прений. Все участники судебного процесса присутствуют в зале. Заседание началось с опозданием на 40 минут. Дело длится уже более года.

Напомним, 14 июня 2014 года боевики в Луганске сбили самолет Ил-76. В результате катастрофы погибли 9 членов экипажа и 40 военнослужащих. В деле заявлено около 60 пострадавших. В трагедии родственники погибших обвиняют генерал-майора ВСУ В.Назарова, который, по информации пострадавших, дал команду на проведение спецоперации по доставке роты военных самолетом Ил-76. В свою очередь В.Назаров не признает своей вины в трагедии.

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