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В Днепропетровской области несколько дней искали мать, которая сбежала из больницы с новорожденным

Киев • УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В Днепропетровской области женщина с новорожденным сыном самовольно покинула больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

В Днепропетровской области несколько дней искали мать, которая сбежала из больницы с новорожденным

"Правоохранителям стало известно, что 26 сентября 37-летнюю жительницу Терновки с младенцем перевели из роддома в детское отделение в связи с тем, что ребенок нуждался в специальной терапии. 28 сентября женщина самовольно покинула медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

А 1 октября до Терновского отделения полиции поступило сообщение от медиков, женщина с новорожденным сыном самовольно покинула больницу.

В ходе проведенных мероприятий участковые офицеры полиции установили местонахождение матери с младенцем. Для продолжения лечения ребенка вернули в медучреждение города Павлограда.

А относительно 37-летней женщины составлен админпротокол по ст. 184 КУоАП, то есть невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей. Также женщину предупредили об уголовной ответственности по ст. 166 УК Украины - злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство.

Напомним, полицейские Черкасской области нашли ребенка 2,5 лет, которого искали ночью восемь часов.

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