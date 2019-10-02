На Дніпропетровщині кілька днів шукали матір, яка втекла з лікарні з новонародженим
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У Дніпропетровській області жінка з новонародженим сином самовільно залишила лікарню. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в області.
"Правоохоронцям стало відомо, що 26 вересня 37-річну мешканку Тернівки з немовлям було переведено з пологового будинку у дитяче відділення у зв’язку з тим, що дитина потребувала спеціальної терапії. 28 вересня жінка самовільно залишила медичний заклад", - йдеться в повідомленні.
А 1 жовтня до Тернівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків, що жінка з новонародженим сином самовільно залишила лікарню.
В ході проведених заходів дільничні офіцери поліції встановили місце перебування матері з немовлям. Для продовження лікування дитину повернули до медзакладу міста Павлограда.
А стосовно 37-річної жінки складено адмінпротокол за ст. 184 КУпАП, тобто невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей. Також жінку попередили про кримінальну відповідальність за ст. 166 КК України – злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.
Нагадаємо, поліцейські Черкащини знайшли дитину 2,5 років, яку шукали вночі вісім годин.