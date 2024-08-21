На Днепропетровщине силы ПВО работают по разведывательному дрону
Киев • УНН
В Днепропетровской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику. Ранее Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
В Днепропетровской области силы ПВО работают по разведывательному БпЛА, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
«Днепропетровская область - работа ПВО по разведывательному БпЛА!» - указано в сообщении.
Ранее в Воздушных силах предупредили о активности вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении.
На Дніпропетровщині збили ворожий "шахед"21 августа 2024, 07:57 • 12707 просмотров