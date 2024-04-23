На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  110421 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  140050 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  140264 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  143061 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  120726 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  157115 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224496 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  442999 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175576 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131808 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

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Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

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Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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19 апреля 2024, 15:15  •  442999 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  361926 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  408666 просмотра

На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

Защитники неба на Днепропетровщине сбили очередной вражеский беспилотник "Орлан-10", который кружил в Днепровском районе, сохраняя небо над регионом чистым.

Война •   •  8400 просмотра
На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения

Министерство иностранных дел Украины временно приостановило прием новых заявлений на консульские услуги от украинских мужчин в возрасте 18-60 лет, которые временно находятся за рубежом, в связи с новым законом о военной службе и мобилизации, который вступит в силу 18 мая 2024 года.

Война •   •  10184 просмотра
Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам призывного возраста за рубежом: МИД предоставил объяснения

Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак

Правительство приказало перераспределить 5,5 млрд грн по обслуживанию государственного долга на увеличение финансирования ликвидации последствий российской агрессии и укрепления обороноспособности Украины.

Война •   •  11226 просмотра
Правительство перераспределит 5,5 млрд грн для усиления обороны и ликвидации последствий российских атак

ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект по совершенствованию механизма предотвращения и противодействия домашнему насилию и насилию по признаку пола в соответствии со Стамбульской конвенцией.

политика •   •  10051 просмотра
ВР планирует рассмотрение законопроекта по противодействию домашнему насилию в первом чтении

Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Сунаком подготовку к первому Глобальному саммиту мира в Швейцарии, поблагодарил Великобританию за новый пакет военной помощи и подчеркнул необходимость того, чтобы мир принудил россию к миру.

Война •   •  12012 просмотра
Зеленский провел несколько совещаний по организации первого Саммита мира

Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030 году, выделив дополнительно 93 миллиарда долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников, поскольку одним из главных уроков войны в Украине является необходимость более глубоких запасов боеприпасов и возможность их быстрого пополнения.

Война •   •  11844 просмотра
Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких

Петр Порошенко подал законопроект о возвращении части налога на доходы физических лиц от Вооруженных сил в местные бюджеты, что может привести к тому, что во время войны средства будут тратиться на ремонт стадионов и велодорожек вместо военных нужд.

Война •   •  12378 просмотра
Новая инициатива Порошенко: деньги на ВСУ передать депутатам для ремонта стадионов и скверов - Гладких

В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА

В Киеве практически невозможно увеличить количество укрытий из-за ограниченного количества зданий, а также необходимы законодательные изменения, которые бы позволили использовать паркинги как укрытие без согласия владельцев.

Война •   •  12077 просмотра
В Киеве наращивание укрытий фактически невозможно - КГГА

Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

Зеленский обсудил с главнокомандующим Сырским усиление украинских военных на ключевых участках фронта, особенно в Донецкой области.

Война •   •  12651 просмотра
Зеленский обсудил с Сырским усиление военных на ключевых точках фронта, особое внимание Донецкой области

ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, направленный на обеспечение надлежащего функционирования правового режима Дія Сити и его адаптацию к условиям военного положения в Украине.

политика •   •  11921 просмотра
ВР планирует сделать шаг к стимулированию развития цифровой экономики в Украине