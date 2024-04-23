На Днепропетровщине сбили еще один российский "Орлан-10"

Великобритания переведет экономику на военные рельсы, и планирует к 2030 году увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП - Сунак

Великобритания планирует увеличить расходы на оборону до нового минимального порога в 2,5% к 2030 году, выделив дополнительно 93 миллиарда долларов в течение шести лет на производство боеприпасов и беспилотников, поскольку одним из главных уроков войны в Украине является необходимость более глубоких запасов боеприпасов и возможность их быстрого пополнения.