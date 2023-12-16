На Днепропетровщине обломки шахеда упали на частное предприятие
Киев • УНН
В Днепропетровской области обломки сбитого самолета вызвали пожар на частном предприятии, который удалось быстро потушить, никто не пострадал.
В Днепропетровской области обломки "шахеда" упали на частное предприятие, там возник пожар. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА, Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Отмечается, что накануне поздно вечером на Днепропетровской области работала ПВО. Защитники уничтожили над Синельниковским районом 2 "шахеда".
Обломки упали на здание частного предприятия. Там загорелась крыша. Спасатели огонь оперативно потушили, никто не пострадал.
В других районах области ночь прошла спокойно.
Армия рф ударила по Днепропетровщине из тяжелой артиллерии: поврежден частный дом07.12.23, 20:00 - [views_0]
На Днепропетровщине обломки шахеда упали на частное предприятие
В Днепропетровской области обломки сбитого самолета вызвали пожар на частном предприятии, который удалось быстро потушить, никто не пострадал.
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