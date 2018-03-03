На четырех станциях метро с сегодняшнего дня работают кассы исключительно по работе с картами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. На четырех станциях подземки открылись кассы исключительно по работе с картами метро. Они заработали на "Вокзальной", "Крещатике", "Академгородке" и "Майдане Незалежности". Об этом сообщили УНН в КП "Киевский метрополитен".
В метрополитене считают, что изменения позволят усовершенствовать обслуживание пассажиров, поскольку карточками уже пользуется более 60% общего пассажиропотока. В такой кассе пассажир может приобрести карточку или проездной, выбрать выгодный для себя тариф, пополнить ресурс или сдать карточку и вернуть залоговую стоимость.
В пресс-службе также напомнили, что при пополнении карты метро на 50 поездок, каждая стоит 4,5 грн. Срок действия карты составляет 6 месяцев с момента покупки или пополнения.
Напомним, что жетон постепенно выводится из обращения в столичном метрополитене и проводится работа по автоматизации процессов. Соответственно, кассы работают с ограниченным количеством жетонов, а в автоматах их можно приобрести сколько нужно.
Также пассажиры могут оплатить проезд непосредственно на желтом турникете, воспользовавшись какой либо бесконтактной банковской карточкой.