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На чотирьох станціях метро відсьогодні працюють каси виключно по роботі з картками

На чотирьох станціях метро відсьогодні працюють каси виключно по роботі з картками

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 березня. УНН. На чотирьох станціях підземки відкрилися каси виключно по роботі з картками метро. Вони запрацювали на “Вокзальній”, “Хрещатику”, “Академмістечку” та “Майдані Незалежності”. Про це УНН повідомили у КП “Київський метрополітен”.

У метрополітені вважають, що зміни дозволять вдосконалити обслуговування пасажирів, оскільки картками уже користується більше 60% загального пасажиропотоку. У такій касі пасажир може придбати картку або проїзний, обрати вигідний для себе тариф, поповнити ресурс або здати картку та повернути заставну вартість.

У прес-службі також нагадали, що при поповненні картки метро на 50 поїздок, кожна коштує 4,5 грн. Термін дії картки становить 6 місяців з моменту покупки або поповнення.

Нагадаємо, що жетон поступово виводиться з обігу у столичному метрополітені та проводиться робота з автоматизації процесів. Відповідно, каси працюють з обмеженою кількістю жетонів, а у автоматах їх можна придбати скільки потрібно.

Також пасажири можуть оплатити проїзд безпосередньо на жовтому турнікеті, скориставшись будь якою безконтактною банківською карткою.

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