На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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chernigovЧернигов
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  25617 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  197547 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  192930 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  193746 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189003 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  128885 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138719 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  162856 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  140161 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134737 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  362997 просмотра

На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Российские войска 61 раз обстреляли 24 населенных пункта в Черниговской области, вызвав 335 взрывов, убив 2 гражданских, ранив 1 и повредив частные дома и транспортные средства.

Война •   •  5406 просмотра
На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

На этой недели у большинства из нас будет множество возможностей реализовать задуманное и добиться успехов в разных сферах. В этот период прекрасно развивать любой вид деятельности, свой бизнес, искать новые источники дохода для себя

Общество •   •  25617 просмотра
Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

Из-за циклонической активности и атмосферных фронтов в Украине будет наблюдаться неустойчивая погода с осадками, особенно в западных и северных областях, тогда как юго-восточные регионы будут оставаться аномально теплыми, а западные/северо-западные - с холодным воздухом и возможными заморозками.

Общество •   •  5340 просмотра
Циклон и холодный воздух с Балтийского моря и Скандинавии принесут нестабильную погоду с дождями и заморозками - синоптик

рф берет в заложники систему международной продовольственной безопасности - глава МИД Болгарии

Россия берет в заложники международную систему продовольственной безопасности, препятствуя свободе судоходства и дестабилизируя другие страны, заявил министр иностранных дел Болгарии Стефан Димитров.

Война •   •  8670 просмотра
рф берет в заложники систему международной продовольственной безопасности - глава МИД Болгарии

Хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой: задержан черкащанин

47-летнего жителя Черкасс задержали за сбор и распространение информации о расположении радиолокационных станций ПВО в Черкасской и Одесской областях.

Война •   •  9543 просмотра
Хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой: задержан черкащанин

Черноморская конференция по безопасности собралась во второй раз: участие принимают делегации от 42 стран

Вторая Черноморская конференция по безопасности в Софии анализирует влияние российской агрессии на региональную безопасность и обсуждает стратегии противодействия угрозам и обеспечения устойчивого развития миролюбивых государств.

Война •   •  11252 просмотра
Черноморская конференция по безопасности собралась во второй раз: участие принимают делегации от 42 стран

Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк

Бригадный генерал Владимир Шведюк назначен новым командующим оперативного командования "Запад" Вооруженных сил Украины.

Война •   •  10507 просмотра
Командующим ОК "Запад" стал бригадный генерал Шведюк

На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка

19-летний парень и 17-летняя девушка получили ранения в результате детонации боеприпаса в селе Квитневое Николаевской области после того, как нашли боеприпас и принесли его домой.

Общество •   •  9350 просмотра
На Николаевщине из-за детонации боеприпаса пострадали юноша и несовершеннолетняя девушка

Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

С начала полномасштабной войны в Украине почти 19 000 компаний переехали, причем Киевская и Закарпатская области являются самыми популярными направлениями для переезда бизнеса.

Война •   •  9238 просмотра
Миграция украинского бизнеса во время войны: куда чаще всего переезжают компании

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея

Землетрясение магнитудой 6,2 балла произошло в регионе Новая Британия в Папуа-Новой Гвинее, расположенном в сейсмически активном Тихоокеанском огненном кольце. В настоящее время угрозы цунами нет.

Новости Мира •   •  7355 просмотра
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в регионе Новая Британия, Папуа-Новая Гвинея