На Черниговщине за неделю 61 вражеский обстрел, погибли двое гражданских, один ранен - ОВА

Российские войска на прошлой неделе 61 раз обстреляли Черниговскую область, убив 2 гражданских, ранив 1 и повредив частные дома, сообщил в понедельник глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

За прошлую неделю враг 61 раз обстрелял 24 населенных пункта Черниговской области, во время которых зафиксировано 335 взрывов. К сожалению, российские террористы убили двух гражданских граждан еще один человек получил ранения - написал Чаус в Telegram.

По его словам, повреждены частные дома и транспорт.

Черниговская область подверглась двум ударам врага из миномета: зафиксировано 4 взрыва