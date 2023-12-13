На Черниговщине правоохранители эвакуировали многодетную семью из прифронтового села

На Черниговщине правоохранители эвакуировали многодетную семью из приграничного села, которое едва ли не ежедневно обстреливают россияне. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Руководитель и два участковых офицера Семеновского подразделения полиции Новгород-Северского района помогли матери с шестью детьми в возрасте от 2 месяцев до 11 лет переехать в безопасное место.

В ведомстве добавили, что полицейские вывезли не только многодетную семью, но и их домашних любимцев.

Принять решение о переезде заставил страх за жизнь детей, ведь со стороны страны-агрессора в сторону села стреляют почти ежедневно, если не из артиллерии, то из минометов - рассказала многодетная мать Яна.

Начальник сектора полицейской деятельности в Семеновке Владимир Ермоленко отметил, что полиция призывает всех жителей выезжать в более безопасные места. И прежде всего - семьи с детьми.

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Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украине удалось вернуть более 520 украинских депортированных детей.