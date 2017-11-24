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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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В Черниговской области СБУ ликвидировала сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО

В Черниговской области СБУ ликвидировала сеть сбыта оружия и боеприпасов из зоны АТО

Киев  •  УНН

 • 12600 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой ликвидировали сеть сбыта огнестрельного оружия и боеприпасов, вывезенных с территории проведения антитеррористической операции в Черниговскую область. Об этом сообщает пресс-группа УСБУ в Черниговской области, передает УНН.

"Правоохранители установили, что житель региона организовал поставки оружия и боеприпасов с востока Украины через частных перевозчиков. Клиентов злоумышленник подыскивал среди криминальных кругов региона. Оперативники спецслужбы задокументировали несколько фактов незаконной продажи злоумышленником боеприпасов. Сотрудники СБ Украины задержали торговца при попытке сбыта снайперской винтовки с глушителем", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска квартиры злоумышленника изъято четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами, полсотни патронов калибра 7,62 мм, патроны к огнестрельному оружию различного калибра и снаряженный магазин к ручному пулемету Калашникова.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены для проведения экспертизы. Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. З ст. 410 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственно-оперативные действия.

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