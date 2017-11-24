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На Чернігівщині СБУ ліквідувала мережу збуту зброї та боєприпасів із зони АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою ліквідували мережу збуту вогнепальної зброї та боєприпасів, вивезених з території проведення антитерористичної операції до Чернігівської області. Про це повідомляє прес-група УСБУ в Чернігівській області, передає УНН.

"Правоохоронці встановили, що мешканець регіону організував поставки зброї та набоїв зі сходу України через приватних перевізників. Клієнтів зловмисник підшукував серед кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували кілька фактів незаконного продажу зловмисником боєприпасів. Співробітники СБ України затримали торгівця при спробі збуту снайперської гвинтівки з глушником", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час обшуку помешкання зловмисника вилучено чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, півсотні набоїв калібру 7,62 мм, патрони до вогнепальної зброї різного калібру та споряджений магазин до ручного кулемета Калашникова.

Вилучена зброя та боєприпаси направленні для проведення експертизи. Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. З ст. 410 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

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