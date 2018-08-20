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В Черниговской области "доступные лекарства" реализуют более 160 аптек

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала 2018 года в реализации правительственной программы "Доступные лекарства" приняли участие 167 аптек Черниговской области. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, передает УНН.

В Черниговской области "доступные лекарства" реализуют более 160 аптек

"Для исполнения указанной программы в области выписано 407 тыс. 748 рецептов. Размер возмещения стоимости лекарств за этот период составляет 15,9 млн грн", - рассказали в ОГА.

Также сообщается, что "доступные лекарства" с начала года получили 185 тыс. 286 жителей Черниговской области.

Как писал УНН "Доступными лекарством" одесситов обеспечивают 240 аптек, львовян - свыше 700 аптек, харьковчан - более 500 аптек.

В общем, к реализации правительственной программы присоединились почти 8 тыс. аптек.

Вместе с тем, как предупреждают врачи, из-за депутатского законопроекта №8591 программа "Доступные лекарства" оказалась под угрозой срыва.

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