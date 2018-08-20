На Чернігівщині “доступні ліки” реалізовують понад 160 аптек
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку 2018 року у реалізації урядової програми “Доступні ліки” взяли участь 167 аптек Чернігівщини. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОДА, передає УНН.
“На виконання зазначеної програми в області виписано 407 тис. 748 рецептів. Розмір відшкодування вартості ліків за цей період становить 15,9 млн грн”, — розповіли в ОДА.
Також повідомляється, що “доступні ліки” з початку року отримали 185 тис. 286 жителів Чернігівщини.
Як писав УНН, “Доступними ліками” одеситів забезпечують 240 аптек, львів’ян — понад 700 аптек, харків’ян — понад 500 аптек.
Загалом, до реалізації урядової програми долучилися майже 8 тис. аптек.
Разом з тим, як попереджають лікарі, через депутатский законопроект № 8591 програма “Доступні ліки” опинилася під загрозою зриву.