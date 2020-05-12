В Черкасской области зарегистрировано более 340 инфицированных коронавирусом лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. По состоянию на 12 мая в Черкасской области зарегистрировано 343 инфицированных коронавирусом лиц. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости COVID-19, который проводится специалистами ГУ "Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины" сообщаем, что в области зарегистрировано 343 случая коронавирусной инфекции, 12 больных умерло и 147 больных выздоровели.
Заболевания зарегистрированы на 18 админтерриториях в г. Черкассы, Cмила, Умань, Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки исследовано 48 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом - пневмония, а также контактных лиц, общавшихся с больными с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Напомним, Черкасская область лучше всего обеспечена средствами защиты медиков. В то же время, благотворители продолжают предоставлять больницам все необходимое. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы недавно повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благодійний фонд МХП-Громаді".
В общем МХП предоставил стране 84 млн грн.
Справка: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.