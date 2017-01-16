В Черкасской области во время пожара 5-летний внук спас дедушку
Киев • УНН
ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 16 января. УНН. В субботу в 09:30 в селе Ирклиев-за короткого замыкания электросети произошло возгорание внутри жилого дома. Пожар заметил 5-летний мальчик, который спал в комнате. Об этом УНН-Центр сообщили в ГУ ГСЧС в Черкасской области.
Почувствовав запах дыма мальчик проснулся и побежал в спальню деда. Разбудив 80-летнего деда он рассказал старику о возгорании. Спасаясь от дыма, который начал полностью заполнять помещение, хозяин который двигался довольно медленно успел надышаться продуктами горения.
После получения сообщения о пожаре, в соответствии с районным планом привлечения сил и средств, на место происшествия сразу были направлены 3 пожарных подразделения. Кроме пожарно-спасательной части, также местные пожарные команды с СООО "Каневцы", и СООО "Агро-Ко" из села Мельники.
Борьба с огнем продолжалась более 4 часов. Полностью ликвидировать возгорание удалось лишь в 13:40. Несмотря на усилия пожарных и спасателей, отстоять дом от огня который на время прибытия первых пожарных расчетов уже был полностью охвачен огнем не удалось.
Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия после осмотра пострадавшего который получил отравление продуктами горения госпитализировала его в реанимационное отделение районной больницы.