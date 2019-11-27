В Черкасской области неизвестные избили мужчину и отобрали у него центнер орехов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В селе Тарасовка Звенигородского района Черкасской области неизвестные совершили разбойное нападение на дом местного жителя и забрали сто килограммов орехов. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Трое неустановленных мужчин ворвались в дом местного жителя - мужчины 1963 года рождения. Неизвестные напали на хозяина и избили его. После этого злоумышленники завладели деньгами потерпевшего и его смартфоном, а также нападавшие забрали с собой сто килограммов грецких орехов.
Пострадавшего госпитализировали в больницу с множественными ушибами и рваной раной головы.
По факту нападения начато расследование. Нападение квалифицировано как грабеж.
Напомним, в Черниговской области задержали мужчину, пытавшегося изнасиловать женщину на кладбище.