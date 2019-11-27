На Черкащині невідомі побили чоловіка та відібрали у нього центнер горіхів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. У селі Тарасівка Звенигородського району Черкаської області невідомі скоїли розбійний напад на оселю місцевого жителя та забрали сто кілограмів горіхів. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Троє невстановлених чоловіків увірвалися до будинку місцевого жителя – чоловіка 1963 року народження. Невідомі напали на господаря та побили його. Після цього зловмисники заволоділи грошима потерпілого та його смартфоном, а також нападники забрали з собою сто кілограмів волоських горіхів.
Потерпілого госпіталізували до лікарні з множинними забоями, та рваною раною голови.
За фактом нападу розпочато розслідування. Напад кваліфіковано як грабіж.
Нагадаємо, на Чернігівщині затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати жінку на кладовищі.