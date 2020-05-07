В Черкасской области количество инфицированных коронавирусом возросло на 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. По состоянию на 7 мая в Черкасской области зарегистрировано 324 инфицированных коронавирусом человек, это на 10 человек больше, чем вчера. Об этом сообщает Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины, передает УНН.
"По результатам ежедневного мониторинга по заболеваемости на COVID-19, который проводится специалистами ГУ" Черкасский областной лабораторный центр Минздрава Украины "сообщаем, что в области зарегистрировано 324 случая коронавирусной инфекции, 10 больных умерло и 101 больной выздоровел.
Заболевания зарегистрированы на 18 админтерритория в г. Черкассы, Cмила, Умань, в Золотоношском, Городищенском, Каменском, Лисянском, Каневском, Смелянском, Маньковском, Черкасском, Уманском, Катеринопольском, Корсунь-Шевченковском, Чернобаевском, Шполянском, Монастырищенском и Христиновском районах", - говорится в сообщении.
Сообщается, что за сутки исследовано 207 образцов биоматериала от больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, с диагнозом "пневмония", а также контактные лица, общавшиеся с больными с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Напомним, мэр Черкасс смягчил карантин для предпринимателей, чем вызвал резонанс.
Также напомним, Черкасская область лучше всех обеспечена средствами защиты медиков. В то же время, благотворители продолжают оказывать больницам все необходимое. Черкасская областная, городская инфекционная и центральная районная больницы на днях повторно получили помощь на общую сумму более 2,4 млн грн от агрохолдинга МХП и их благотворительной организации "Благотворительный фонд "МХП-Громаді".
Справка УНН: МХП - крупнейший производитель курятины в Украине, самая популярная торговая марка - "Наша Ряба". Владелец компании Юрий Косюк.