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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Черкасской области руководитель медучреждения требовал 80 тысяч грн отката за приобретение оборудования

В Черкасской области руководитель медучреждения требовал 80 тысяч грн отката за приобретение оборудования

Киев  •  УНН

 • 9255 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Черкасской области СБУ задержала руководителя одного из медицинских учреждений на получении 50 тыс. гривен неправомерной выгоды при приобретении оборудования для пациентов, общая сумма отката составляла 80 тыс. гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 10% отката за гарантию подписания контракта на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 80 000 гривен. Правоохранители задержали чиновника в собственном кабинете при получении второго транша взятки - 50 тысяч гривен ", - говорится в сообщении.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке. Решается вопрос об осуществлении должностному сообщение о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Николаевской области СБУ блокировала деятельность коммерческой структуры, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен.

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