В Черкасской области руководитель медучреждения требовал 80 тысяч грн отката за приобретение оборудования

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от предпринимателя 10% отката за гарантию подписания контракта на поставку медицинского оборудования для лечебных учреждений региона. Общая сумма неправомерной выгоды должна была составить 80 000 гривен. Правоохранители задержали чиновника в собственном кабинете при получении второго транша взятки - 50 тысяч гривен ", - говорится в сообщении.

Ранее оперативники спецслужбы задокументировали факт получения первой части неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех лиц, причастных к сделке. Решается вопрос об осуществлении должностному сообщение о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Николаевской области СБУ блокировала деятельность коммерческой структуры, которая занимается экспортом сельскохозяйственной продукции за рубеж, уклонялась от уплаты налогов на миллионы гривен.