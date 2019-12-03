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На Миколаїщині фірма з експорту агропродукції ухилялася від сплати податків на мільйони гривень

На Миколаїщині фірма з експорту агропродукції ухилялася від сплати податків на мільйони гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Миколаївщині СБУ блокувала діяльність комерційної структури, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, ухилялася від сплати податків на мільйони гривень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що фірма, яка займається експортом сільськогосподарської продукції за кордон, протягом 2018-2019 років фіктивно проводила частину фінансових операцій. Через це у комерційної структури безпідставно формувався податковий кредит, який потім відшкодовувався із державного бюджету", - сказано у повідомленні.

За оперативною інформацією, середньомісячний "тіньовий" обсяг нелегальних фінансових операцій становив понад 50 мільйонів гривень. Унаслідок чого державний бюджет втрачав до 10 мільйонів гривень щомісяця.

Під час проведення слідчих дій в офісі комерційної структури, за місцем знаходження виробництва, а також у домоволодіннях та у приватних автомобілях фігурантів справи правоохоронці вилучили печатки, документацію та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків або зборів, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Заходи із викриття схеми проводяться спільно з ГУ ДФС в Миколаївській області та з оперативно-розшуковим підрозділом Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, слідчі ДБР повідомили про підозру у заволодінні бюджетними коштами у сумі 898 тис. гривень начальнику та першому заступнику Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області.

Українські Національні Новини

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