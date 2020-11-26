На Буковине за сутки снова полтысячи инфицированных коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 526 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 177 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 018 случаев болезни. За последние сутки 177 человек выздоровели, 14 813 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 623 человека. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1410 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 677 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 11 717 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.