Коронавирус на Буковине: за сутки выздоровело в два раза больше людей, чем заболело
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. На Буковине 11 июля официально подтверждено еще 23 случая заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр обработал 334 образцов. Об этом пишет УНН со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОГА Сергея Осачук.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5140 человек”, — сообщил он.
Осачук добавил, что 56 буковинцев сегодня выздоровели от COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 52 843 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 1372 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.