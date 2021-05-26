На Буковине уже 79 тыс. инфицированных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Черновицкой области за сутки зафиксировали 89 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 287 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксирован 79 051 случай болезни. За последние сутки 287 человек выздоровели, 75 865 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1756 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 487 ПЦР-исследований и 746 экспресс-тестов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 189 858 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 49 893 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.