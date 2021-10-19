На Буковине обнаружили почти 600 новых случаев коронавируса в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. В Черновицкой области за 18 октября зафиксировали 595 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 204 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 99 252 случаев болезни. За последние сутки 204 человека выздоровели, 85532 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2256 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1546 ПЦР-исследований и 448 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 644 694 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 60 810 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.