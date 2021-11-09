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На Буковине обнаружили 387 новых случаев коронавируса за сутки

Киев • УНН

 • 9232 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Черновицкой области за 9 ноября зафиксировали 387 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

На Буковине обнаружили 387 новых случаев коронавируса за сутки

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 111 411 случаев болезни. За последние сутки 199 человек выздоровело, 90 282 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умер 2 591 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1618 ПЦР-исследований и 1407 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 3 107 489 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 73 390 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Украинские Национальные Новости

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