Коронавирус на Буковине: за сутки вдвое больше выздоровевших, чем заболевших
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 226 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 502 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 35 378 случаев болезни. За последние сутки 502 человека выздоровели, 17 664 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 676 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 813 306 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 13 588 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.