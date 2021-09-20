На Буковине обнаружили 212 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Черновицкой области за 20 сентября зафиксировали 212 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выписаны 111 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 85 691 случай болезни. За последние сутки 111 человек выздоровели, 79 449 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 1936 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1110 ПЦР-исследования и 286 экспресс-тесты.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 350 646 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 54 919 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.